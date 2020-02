Daniel Osvaldo defendió a Jimena Barón en las redes sociales

El actual atacante de Banfield Daniel Osvaldo salió a la carga y defendió públicamente a su ex pareja Jimena Barón con la que tiene un hijo llamado Morrison. El ex jugador de Boca utilizó Instagram para hace una publicación bancando a la mamá de su hijo. La misma que fue publicada hace algunas horas tiene más de 78 mil ¡Me Gusta!.

En el posteo se puede ver una imagen en blanco y negro donde aparece Dani Stone junto con la bella cantante y su hijo cuando tenía pocos días de vida.En tanto que en la descripción de la misma el ex delantero de la Selección de Italia escribió:

"Hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal... por Dios! si nos habremos equivocado! Pero yo te banco a muerte! Porque yo te conozco y sé que no mereces toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste... ladren lo que ladren los demás... Y ustedes que tanto critican, tan perfectos son che? No sean tan hipócritas y manejen su camión!. Y si quieren ser ejemplo, prediquen amor! O aún no se dieron cuenta que como sociedad dejamos bastante que desear? Pónganse pillos y no sean tan crueles, que todo vuelve marta!".

Eso fue lo que publicó en su cuenta de Instagram sobre el mal momento que atraviesa la actriz debido a sus recientes declaraciones y actuaciones en éste último tiempo.

Por su parte la productora que maneja los shows de Jmena como es conocida en Instagram salió a decir que “lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Es más pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de los respectivos estudios ella evaluará cuando se realizaran los próximos shows".