Morena Rial habló sobre el escándalo con Facundo Ambrosioni en Córdoba

Este miércoles, Facundo Ambrosioni quedó envuelto en un escándalo en Córdoba, luego de que aseguraran que el futbolista fue herido durante una pelea en una fiesta clandestina. Según las versiones, Ambrosioni terminó con Morena Rial en un Hospital en Alta Gracia y el joven tendría un corte en la oreja.

Indignada, Morena se volcó a la red para aclarar los tantos en sus historias de Instagram: "Hola a todos, ¿cómo están? Nada, les quería contar porque están diciendo que fui a una fiesta clandestina con Facundo, el padre de mi hijo. No chicos, su papá (Facundo) salió el fin de semana con sus amigos en Potrero Garay, en Córdoba, y lo quisieron robar. Le rompieron una botella de vidrio en la cabeza y le cortaron una oreja", explicó la mediática.

Y agregó enojada: "Por ende fui yo a buscarlo, pero nadie estuvo en una fiesta clandestina, dejen de inventar, porque no es cierto. Terminen con la mentira y averigüen bien como son las cosas. Y fíjense, ya que son tan capos, la cantidad de fiestas que hay y que yo ni siquiera estoy yendo. Y la cantidad de choreos que hay, que él (Facundo) por suerte se la llevó, por suerte, bastante bien, más allá del botellazo. Pero hay gente que la matan y queda en la nada".

"Les mando un beso y fíjense un poco más en sus vidas y dejen de rompen las pelotas. Dejen de acusar que fuimos a fiestas clandestinas", finalizó la hija de Jorge Rial.

Por su parte, Facundo Ambrosioni habló con Caras sobre el hecho en cuestión, también negó haber estado en un evento ilegal, y explicó: "Yo no fui a ninguna fiesta clandestina. De ninguna manera, los desmiento totalmente (...) Me fui a Potrero de Garay a tomar algo con mis amigos y tuve una desgracia con suerte y por eso terminé en el hospital", indicó.

"Estamos con los chicos tomando algo y cuando me iba aparecieron ladrones y me quisieron robar todo lo que tenía, me partieron un botellazo detrás de la oreja y me cortaron feo, una herida profunda, por eso me trasladé a un hospital y hablé con Morena quien fue al lugar a buscarme para llevarme a mi casa junto con mi padre", detalló el futbolista cordobés.