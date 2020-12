More Rial y su ex terminaron en un hospital tras participar de una fiesta clandestina

Morena Rial se encuentra en Córdoba cerrando proyectos laborales y visitando a Facundo Ambrosioni, padre de su hijo.

Ahora, y aprovechando el fin de semana largo, la hija del conductor de Intrusos y su ex pareja habrían participado de una fiesta no autorizada en Potrero Garay, que no terminó bien. Ambrosioni habría terminado en un hospital de Alta Gracia luego de participar de una pelea.

La ex pareja fueron a una reunión con amigos. En dicha juntada Ambrosioni habría tenido un altercado con otro de los invitados, sufriendo una agresión física. El jugador de fútbol terminó con herida importante en su cabeza y debió trasladarse a un centro asistencial para que lo curen, según informaron medios locales.

Morena se fue de la reunión y acompañó todo el tiempo al papá de su primogénito. Desde que llegaron al hospital local hasta que se retiraron estuvo con él.

Pero más allá de este incidente, recordemos que la mediática cerró un contrato para hacer teatro como parte de una de las comedias que debutará en Villa Carlos Paz.

Recordemos que a mediados de noviembre, Morena protagonizó un fuerte accidente al perder el control de su camioneta Audi cuando circulaba por la Autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Cañada de Gómez, en Santa Fe.

El pavimento mojado por la lluvia y una imprudencia de la mediática habrían generado un trompo y el coche terminó impactando contra el guardarraíl. Tanto Morena como su hijo, Francesco Ambrosioni, y la mujer que los acompañaba, resultaron ilesos.