A los 62 años, Madonna se tatuó por primera vez: el particular diseño que eligió

Madonna decidió hacerse su primer tatuaje a los 62 años y compartió el resultado con sus más de 15 millones de seguidores en la red. El epígrafe que eligió la reina del pop fue un juego de palabras con una de las estrofas de su clásico hit de Like a virgin: "Inked for the very first time" (Entintada por primera vez), escribió en el posteo en cuestión de horas superó los 200.000 " me gusta".

La cantante asisitió al Shamrock Social Club, de Los Ángeles, donde trabaja el tatuador East Iz. El tattoo incluye seis letras en la muñeca de la diva.

"LRDMSE", es el diseño que la artista eligió en un claro tributo a sus seis hijos: Lourdes, de 24 años; Rocco, de 20; David, de 15; Mercy, de 14; y las gemelas Stella y Estere, de 8. De mayor a menor, grabó las iniciales de sus nombres, y los etiquetó en su publicación de Instagram.

Recordemos que durante los últimos meses la artista transitó la cuarentena por la pandemia de coronavirus junto a sus seis hijos.

La estrella pop no se salvó del Covid-19, ya que contrajo el virus en julio y logró sobrepasar la enfermedad sin mayores inconvenientes.

La diva tuvo algunos problemas de salud durante su última gira, aquejada por fuertes dolores en sus piernas. De todas formas, fiel a su activo espíritu, en septiembre reveló que planea coescribir y dirigir una película biográfica sobre su vida. La guionista Brook Busey-Hunt, más conocida como "Diablo Cody" y ganadora de un Oscar por el guion de La joven vida de Juno, está colaborando con la escritura del guión.