La reacción de Lucía Galán ante la consulta si perdió un embarazo de Maradona

Luego de la muerte de Diego Maradona comenzaron a salir a la luz varios detalles sobre su vida amorosa. Fue Luis Ventura quien señaló que Lucía Galán perdió un embarazo del Diez.

En Fantino a la tarde, el periodista dijo: "El gran amor de Diego fue Lucía Galán, la Pimpinela, y voy a decir algo, y le pido disculpas a quien me lo contó porque voy a cometer el pecado de decir una noticia que juré no darla", comenzó relatando el periodista de chimentos. "El primer embarazo de Diego Maradona es de Lucía Galán. Lucía Galán estuvo embarazada de Diego Maradona, antes que Diego Junior, antes que Dalma Nerea", disparó Ventura

"Era la preferida de Doña Tota, todas las hermanas la adoraban. Entraba a la casa de la mano de Diego. ¡Que me lo desmientan!", relató. "Esa relación terminó porque Cristiana Sinagra ya le había dicho que estaba embarazada de Diego Junior, Diego estaba en crisis con Claudia y por eso no la dejaron entrar al velatorio. La llamó a Claudia y ella le dijo ‘no, mis hijas no quieren’", finalizó.

Ante la repercusión de la noticia, la revista Paparazzi se puso en contacto con la cantante para que de su versión sobre los rumores, pero ella agradeció la preocupación y dio una sorpresiva respuesta. "Son el único medio que me consultó al respecto, pero no tengo ninguna palabra para decir, gracias", manifestó.

Consultada por otro medio, en este caso Para Ti, la cantante optó por la misma respuesta: "Hola, gracias, pero no voy a hablar del tema. Estas cosas no se hablan ni en la tele ni en los medios. Gracias".