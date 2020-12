Incómodo momento: Moria Casán le recordó a Daniela su romance con un ex presidente

Hace algunos años Daniela reveló que había mantenido un romance con un ex presidente cuando tenía 18 años y anoche Moria Casán se lo recordó en Cantando 2020. La cantante reemplazó en el certamen de canto a Jey Mammon con su clásico "Amor sincero" y en el momento de la devolución, la One fue categórica.

"La señora Daniela es una bomba sexual. Nos encontramos en Miami y tenía un novio poderoso que me invitó a comer al restaurante de Danny De Vito. Siempre está con señores poderosos ella. Tuvo un romance con Raúl Alfonsín", lanzó, mientras la cara de Daniela solo era de incomodidad.

"¿Cómo era Alfonsín? ¿Temperamental? Era el padrino de uno de los hijos que tuvo Mario Castiglione (…) con otra mujer y se llama Raúl Ricardo como él. Lo fuimos a visitar cuando estuvo en Chile y me pareció un señor sensacional y me lo imaginé, para que se sepa, que en algún momento estuvo muy enamorado de vos. Un hombre serio, con su mujer y todo…", recordó la One, en referencia a los viajes que hacía con su exmarido.

"Te gustan los hombres poderosos porque el chabón que yo te conocí en Miami tenía billete", dijo Moria.