Claudia Villafañe habló de su situación sentimental y su pareja lanzó una frase categórica

Este martes,el periodista Augusto Tartúfoli afirmó en Confrontados que Claudia Villafañe se separó de su pareja, Jorge Taiana.

Según contó el panelista, la exesposa de Diego Maradona le habría contado la noticia a sus compañeros de MasterChef Celebrity.

Lo cierto es que consultado por LA NACION, Taiana desmintió de manera categórica la ruptura. "Todo mentira. No sé de donde lo sacaron".

Por su parte, Villafañe fue menos terminante al referirse al tema: según contó el periodista Tomás Dente este miércoles en Nosotros a la mañana, ella comentó que la pareja se encuentra en "un trance".

Taiana es actor y productor teatral, tiene 52 años y siempre llevó su relación con Claudia con una absoluta discreción, al punto de que, a la luz pública, fueron muy raras las ocasiones en las que se los vio juntos. Se conocieron en 2003, cuando ella se desempeñaba como productora de la obra teatral Pijamas, y lo que empezó como una amistad evolucionó paulatinamente en algo más.

Villafañe, en tanto, levantó su perfil este año, a partir de su incorporación al reality de Telefe; sin embargo, fiel a su estilo, fue muy medida al momento de hablar de su vida junto a Taiana. "No le consulto porque no convivimos. Entonces, cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso", dijo semanas atrás en Flor de equipo, luego de que le preguntaron si le había pedido opinión a su pareja antes de sumarse a MasterChef Celebrity.

Seguramente sin querer, la empresaria dio un detalle inesperado: que, tras 7 años de relación, elegían vivir cada uno en su lugar. "Viví mucho tiempo sola en mi casa y me acostumbré a esa soledad, a manejar mis tiempos sin consultar nada a nadie. Entonces es difícil después cambiar eso. Nuestra relación está planteada así", aclaró luego.