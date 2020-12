MasterChef: el piropo del Mono de Kapanga a Flor Peña que sorprendió a todos

Una noche distendida se apoderó de Mastercheff Celebrity. En un formato kermese, los participantes se divirtieron un poco previo a la competencia del día.

Florencia Peña se sumó como invitada de lujo y le puso su chispa de humor al programa. "Es un parque de diversiones este programa", explicó Santiago Del Moro y pasó a presentar a conductora. "Entraste muy Moni Argento", le dijo el conductor de Mastercheff y entre risas Florencia manifestó su sorpresa ante la invitación: "Es que uno lo ve siempre en la casa el programa. Hoy entré y estaba como maravillada".

La actriz se definió como una buena cocinera y dijo que le gusta "más lo dulce que lo salado. Es que hay que cuidarse". Inmediatamente del Moro le dijo: "Estás mejor que nunca Flor". Pero el conductor no fue el único en rendirle halagos.

Cuando le llegó el turno al Mono de Kapanga, Peña le preguntó: "¿Te anima Monito que yo esté acá o te molesto?, porque me miraste con una cara", a lo que el cantante le respondió: "No te había visto nunca personalmente y me quedé perplejo".

Recordemos que anoche la nota la dio Claudia Villafañe, quien no tuvo una de sus mejores galas. Cabe destacar que el programa fue grabado previo al fallecimiento de Diego Maradona.

Claudia debía preparar doce mini empanadas de humita, pero no estuvo atenta ni metódica, lo que le valió el reto del implacable jurado Germán Martitegui. De la ronda de degustaciones también participó Peña. "Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos", enumeró la actriz. "A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real", replicó la empresaria.