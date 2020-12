Masterchef Celebrity: el gesto de Flor Peña hacia Claudia Villafañe que emocionó a todos

En Masterchef Celebrity se propusieron aflojar las tensiones y comenzar la semana con un espíritu más festivo. Ambientando el estudio como una kermesse, los participantes realizaron juegos y platos típicos. Además, Florencia Peña estuvo como invitada, generando un ambiente descontracturado. Sin embargo, la emoción volvió a apoderarse del certamen.

La nota la dio Claudia Villafañe, quien no tuvo una de sus mejores galas. Cabe destacar que el programa fue grabado previo al fallecimiento de Diego Maradona.

Claudia debía preparar doce mini empanadas de humita, pero no estuvo atenta ni metódica, lo que le valió el reto del implacable jurado Germán Martitegui. De la ronda de degustaciones también participó Peña. "Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos", enumeró la actriz. "A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real", replicó la empresaria.

"Te veía cocinar y veía que tenés ese exceso de responsabilidad, siempre. Que la empanada te tiene que salir bien, que tenés que llegar a tiempo, que no podés fallar, porque Claudia no puede fallar... Y sí podés fallar", analizó la conductora. "A mí me encantó la empanada, no soy chef, pero lo que más me gusta de todo es verte a vos, es re lindo verte acá. Sos la madre de todo el certamen, sos una hermosa mujer y se te nota", concluyó la actriz.

"Son las palabras justas, porque eso es lo que me pasa”, reconoció emocionada en el backstage. "Hoy es la primera vez que te veo un poco frustrada", intervino Donato De Santis, otro de los jurados, "pero esto no quita que se nota que te gusta la cocina. Si voy a una kermesse, y esto lo cocinaste vos, me lo como todo", admitió el chef.

"Soy feliz y estoy súper contenta de haber aceptado el desafío. La primera semana me costó, pero ahora estoy contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas", reconoció.