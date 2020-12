Traumático momento: Kylie Jenner es víctima de un robo

Con tan solo 23 años, Kylie Jenner es una de las mujeres estadounidenses más famosas, ha ganado popularidad gracias a su aparición en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", una serie familiar.

Kylie se ha convertido en una de las influencers más jóvenes, cuenta con casi 54 millones de seguidores, en su Instagram además es empresaria y cuenta con una línea de cosméticos "Kylie Cosmetics".

Recientemente le tocó vivir un episodio muy traumático, ya que fue víctima de un robo, el suceso se llevó a cabo luego de que un ladrón se colara a su casa, en busca de hurtar algunas cosas valiosas, como muchos saben la joven vive rodeada de muchos lujos.

La magnate del maquillaje Kylie Jenner, acudió a instancias legales y presentó una orden de restricción, luego de que asaltante irrumpiera en su propiedad.

Al igual que otros famosos Kylie cuenta con una seguridad especial, gracias a ello el suceso no pasó a mayores.

Kylie se ha caracterizado por compartir sus rutinas diarias con todos sus seguidores, esta vez le tocó compartir un momento muy traumático.