Preocupación: operarán a Víctor Hugo Morales

Víctor Hugo Morales se encuentra internado desde el domingo por complicaciones derivadas de una arritmia que sufre hace años. El propio conductor anunció la noticia este lunes en un mensaje a enviado a su programa radial.

“No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales… Tuve algún percance y ayer amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas. Conocen mis hábitos, entonces me han reclamado que haga lo menos posible, por lo menos en esta jornada. Está todo bien, bajo control de quienes me controlan. Y muy a gusto”, expresó el periodista para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

En diálogo con el periodista Pablo Riggio del portal Teleshow, José Pedro Morales, hermano de Víctor Hugo, aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que está “en buenas manos”. Sin embargo, le dieron una medicación que debería haber normalizado sus pulsaciones y, como eso no sucedió, mañana se someterá a una intervención en la que le colocarán un marcapasos.

“Lo que pasó no fue grave ni por asomo. Pero fue como para ponerle el tono y atención. Fue un aviso. Es una persona mayor, entonces todo lo que sea cuidarlo nunca está de más... Él está en buenas manos y no va a tener problemas. Además, está supervisado por su propio médico. Está todo muy bien”, aseguró el hermano del conductor.

La cirugía requiere una leve sedación y es ambulatoria, por lo que dependiendo del horario en el que sea realizada Víctor Hugo podrá regresar a su casa el mismo martes, o en todo caso el miércoles.