Jimena Monteverde sorprendió a todos al aire: "Yo me voy del programa"

Ya es un hecho que el próximo 19 de diciembre Mirtha Legrand vuelve a la televisión para despedir el año. Después de nueve meses, Juana Viale le devolverá el trono a su abuela para que encabece su emblemática mesaza una vez más. Desde que inició la pandemia, la actriz se encuentra reemplazando a la diva de los almuerzos y programa tras programa sorprende en la pantalla chica con sus ocurrencias.

"Me tienen que aprovechar porque ella se viene otra vez, vuelve la mano dura y se j... todos", lanzó entre risas al aire en la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand. Posteriormente ingresó Jimena Monteverde al estudio a presentar los platos de los invitados. "Yo me voy del programa; sí, a mí me echan", señaló retomando la frase de la actriz.

"Podemos hacer un programa juntas, les va a salir caro", le propuso Viale quien frecuentemente tiene intercambios al aire con la cocinera que hacen estallar de la risa a todos.

En una entrevista radial reciente, Monteverde habló sobre la vuelta de Mirtha al programa y lo que le genera a ella eso. "Me da un miedo Mirtha, porque vuelve ahora el 19. Veremos qué pasa... Nacho me ha dicho que se divierte mucho con nosotras", señaló en La Once Diez.