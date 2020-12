El particular saludo de Juana Viale a su novio: "Esta canción, egoísta, es para..."

Juana Viale arrancó la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand del domingo con un particular mensaje para su novio, Agustín Goldenhorn.

La actriz hizo una festiva entrada al programa entonando y bailando el clásico "Cómo te extraño mi amor", canción escrita por Leo Dan que ha contado con una gran cantidad de covers, incluyendo la exitosa versión que hizo la banda mexicana Café Tacvba. "Esta canción, egoísta, es para el señor Agustín Federico Goldenhorn, mi amor. El amor de mis amores, que cumple años. Un pibe. Así que todos los besos para mi hombre", exclamó Juana.

Luego, la actriz dio a entender que la pareja no pudo celebrar el cumpleaños de Agustín: "Yo tampoco estoy acá donde estoy ahora presente, ni él está donde está. No lo puedo ver, así que besos para él".

Hacia el final del programa, la conductora volvió a referirse a su pareja y reiteró su saludo en el momento de brindar: "Brindo por ustedes, por haber venido, y también voy a brindar por mi amor, Agustín Federico Goldenhorn, que hoy cumple años. Te amo con toda mi alma", dijo.

Recordemos que Juana y Agustín se conocieron de una manera inusual. "Yo había ido a trabajar a Córdoba y estaba mi mamá y un grupo de amigos comiendo en un restaurante y me dicen si tenés ganas vení a comer. Y yo había llegado a Aeroparque y estaba muy cerca, entonces fui. Y estaba con todos amigos y digo 'ay, ¿nadie tiene a nadie para presentarme?'. Y un amigo me dice yo tengo a una persona que te voy a presentar, pero no me muestra foto ni nada", comentó la actriz sobre el comienzo de la relación. La dupla se juntó en un bar a tomar un vino y ahí surgió el romance.