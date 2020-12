Greeicy Rendón se despojó de la ropa frente a las cámaras y bailó dejando sus atributos al aire

La cantante y actriz, Greeicy Rendón, durante los últimos meses se ha mantenido muy activa a través de sus redes sociales y recientemente lanzó un sencillo titulado, "Contigo" en compañía del cantante venezolano Nacho.

La intérprete de “Los besos” participó como invitada en el #unicefchallenge, un proyecto social que tiene como fin ayudar a la niñez de Colombia. De esta manera Greeicy mostró su lado más generoso.

Para sorprender a todos sus fieles followers, Greeicy compartió en su cuenta oficial en Instagram un video, en el cual presume sus curvas con un mini bikini en color blanco, mientras realizó una coreografía hechizante.

La novia de Mike Bahía acompañó su posteo con el siguiente mensaje: “Los que me CONOCEN saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. Este video fue hace casi...... un mes y medio creo. No me sentía muy bien y mi energía estaba extremadamente bajita pero @carolinagiraldov me obligo prácticamente a hacer este video jajajaja, me dijo: pero si te ves hermosa!!!! el lugar está precioso!!!! la luz... Baila que a la gente le gusta verte bailar!!!!!! Pero yo... Sentía todo lo contrario.”

Por su parte todos sus seguidores se han mostrado muy contentos con este material y se han manifestado dejando algunos mensajes entre los cuales destacan: “te quierooooooo”, “Eres humana! Eres real! Eres energía y magia pura🤍.”