Fuerte denuncia de Luis Ventura contra el entorno de Diego Maradona: "Si me pasa algo..."

La muerte de Diego Maradona sigue generando repercusiones mediáticas. Ahora, con el inicio del proceso de sucesión de sus bienes comienzan a surgir detalles oscuros que involucran al entorno del astro del futbol.

En este contexto, Luis Ventura recordó cuando lo "apretaron" hace unos años tras publicar información sensible sobre Maradona. "¿A vos te cagaron a trompadas en la calle? ¿te asaltaron?", le preguntó Alejandro Fantino en su programa al periodista. "A mí me hicieron inteligencia, me esperaron dos, y al final fueron cuatro. Esto a propósito de una situación con Maradona, y ayer me di cuenta quién fue, quién lo mandó", disparó en Fantino a la Tarde.

El conductor quiso saber más sobre lo sucedido en aquella oportunidad y le preguntó si en el hecho tenían algo que ver el entorno de Diego: "Absolutamente, porque di una información de Diego, de un incidente, y yo estuve con custodia tres meses, gente que me esperaba en la puerta del canal. Hubo gente que hizo inteligencia sobre a qué hora llegaba. Hasta que un día, sobre la calle Honduras, uno me tiró una piña", recordó Ventura. (Video 1:49:30)

Además, aseguró saber quién fue la persona que llevó adelante el operativo: "Ya le digo a esa persona, que, si me pasa algo, el nombre ya lo di para que lo vayan a buscar. Ya tiré un par de nombres, porque no está solo".

El periodista también expresó que aún tiene miedo. Incluso sostuvo que "en su momento a mí me amenazó la socia de Claudia Villafañe de muerte, desde su celular me llamó su hija y me dijo que iba a aparecer en un zanjón".