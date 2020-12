Con un picante comentario, Ángel de Brito sepultó a Intrusos

La muerte de Diego Maradona volvió a poner en el tapete de todos los medios de comunicación la lucha de Santiago Lara por descubrir su identidad: el joven está pidiendo a la Justicia la posibilidad de extraer una muestra genética para poder realizarse una prueba de ADN con el fin de saber si es su hijo legítimo.

Este viernes, Jorge Rial invitó a Lara y a sus abogados a Intrusos para que detallen el camino legal que están trazando tras la muerte de Maradona, luego de que se iniciara la sucesión de la millonaria herencia del Diez, y Ángel de Brito no dudó en hacer un picante comentario en las redes sociales.

"Nueva temporada Better Call Saul", escribió el conductor de LAM, dudando de la credibilidad del entrevistado. Luego Ángel citó una frase del abogado: "No me importa la plata". En ese segundo tweet, De Brito replicó en su muro una polémica entrevista de Núñez, hablando del dinero que está "invirtiendo" en este resonante caso.

"Este pibe, ¡no sabés! Me pide plata el padre porque la abuela se enfermó. Él me dice 'no tengo zapatillas'. Ah, el otro día no quería ir al canal porque si no lo llevaba a la barbería... Bueno, 1500 mangos el barbero. Estoy podrido de poner guita. Entonces, me hartó. No es fanfarronería, soy un tipo re humilde yo", dice un fragmento del audio del abogado.

El audio que se encuentra completo en youtube, una parte jugosa. #Intrusos pic.twitter.com/eMJ9f0Akk4 — German B (@Dcevampiro) December 4, 2020

Y agregó, polémico: "La otra vez me dice 'no voy porque no tengo ropa'. Le compré ropa... Le preste un reloj para que vaya al primer programa de Rial. 'Quiero dar impresión'. Bueno, pito catalán. No me lo devolvió más. Yo le dije '¿vos sabés lo que vale esto?'. Me dijo que si salen bien las cosas que no me haga problema... Estoy con un pendejo caprichoso, que no tiene un mango. El padre tiene menos plata que él. Desde que tomé el caso estoy bancando a una familia. Pongo, pongo y pongo. Tengo resto, pero no pienso poner un mango más hasta que no salga el ADN. Es más, yo tengo firmado un contrato por el 25%, que es un contrato irrevocable".