Viviana Canosa lanzó una polémica declaración: "El aborto es un tema hermoso para..."

Viviana Canosa dejó polémicas declaraciones en su paso como invitada en el programa Terapia de Noticias (LN+).

En relación al debate por la legalización del aborto que se lleva adelante tanto en el ámbito legislativo como en el público, la periodista lanzó una fuerte frase: "El tema del aborto es un tema hermoso para la gilada".

Luego agregó: "La gilada es esa gente que tiene un termo en la cabeza. Hay de los dos lados. Yo no me defino con una sola cosa, no soy una Viviana Canosa, soy muchas".

Sobre la discusión del tema en las redes, la conductora sostuvo: "Hay mucho gil que tiene 4 seguidores y sale a defender causas que ni conoce. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que está discutiendo y es verde porque es verde".

Sobre los dichos del ministro de Salud Ginés González García, que aseguró que "acá no hay dos vidas como dicen algunos, acá claramente hay una sola persona y lo otro es un fenómeno", Canosa fue categórica: "Ginés habla de la vida como un fenómeno. Yo tengo un fenómeno de 7 años que es una maravilla y se llama Martina Borensztein... Lo respetaba y dejé de respetarlo a partir de la pandemia. Con la liviandad con la que habla de la masturbación, te habla de la vida. Mezcla todo. Si Ginés no puede, que dé un paso al costado".

Además, en relación a la legalización del aborto, la periodista sostuvo que el tema no se debate con la seriedad necesaria. "Me pone loca la liviandad del debate del aborto, además hay un negocio atrás con el misoprostol. Me parece un delirio mal planteado e inoportuno. Si hay que debatirlo, debatámoslo bien".