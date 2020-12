Guillermo Andino reveló las secuelas que le dejó el coronavirus y un particular temor

Guillermo Andino habló de las secuelas que le quedaron tras haber contraído coronavirus. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el conductor de Informados de Todo dio todo tipo de detalles.

"Nos pasó la vida con el coronavirus. Nos pasó por encima. Este cambio de vida al que nos vimos obligados. Lo que teníamos proyectado lamentablemente no se pudo dar. Pero no solo nosotros, el mundo en general, a partir de lo cual se tuvo que repensar todo, más aún los que atravesamos la enfermedad", comenzó el conductor.

Y luego habló de su experiencia puntual con el virus: "El hecho de haber estado guardado dos semanas... Me hizo pensar que cuando brinde con mi familia (por el fin de año) va a haber una S grande de salud porque si uno no tiene salud, no puede hacer nada".

Andino también confesó que tuvo un particular temor por su hija: "Cuando nos contagiamos tenía mucho miedo de que ella la pasara mal. Que no conllevara a algo más grave. Estábamos cada uno en su cuarto aislados y hablando con ella, a ella le pasó lo mismo tenía miedo por mi".

En cuanto a las secuelas que sufrió tras pasar el coronavirus, el conductor reveló: "Hoy hace dos meses tengo el alta; sin embargo recuperé solo el 50% del gusto y el olfato. Ayer empecé a tomar una medicación. La recuperación es distinta en cada individuo. A mi hija le pasó y lo recuperó a la semana. A mí, como mucha gente con la que hablo, no lo he recuperado. Después del alta me sentía muy fatigado muy cansado, no podía subir una escalera en el canal".

Y finalizó: "Me asusté mucho, el miedo es no poder contarla. Esto es así". Recordemos que a los 20 años, Guillermo padeció tuberculosis y ese es un antecedente complicado. "Lo transité sin dificultades respiratorias que era mi miedo, porque cuando tenés ese tipo de enfermedades te queda afectado el pulmón".