El drástico anuncio del Indio Solari que entristeció a sus fans

Marcelo Figueras mantuvo una charla extendida con el Indio Solari en el programa Plegarias atendidas, por Radio Provincia.

Desde su casa de Parque Leloir, el legendario músico ironizó sobre su largo aislamiento en el marco de la pandemia de coronavirus. “Un amigo me quería dar el puesto de Ministro de cuarentena”.

Solari ha mantenido el contacto con sus fans mediante las redes sociales, pero muchos han sospechado de la actualidad de las fotos que comparte, por lo que afirmó entre risas: “Esta entrevista va a servir como una prueba de vida. Que estoy vivo”.

El tramo de la entrevista que causó mayor impacto fue cuando el cantautor sostuvo que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario, pero aseguró que en 2021 brindará un show por streaming y también lanzará “el libro de historietas con letras ilustradas”.

Con respecto a su salud, el Indio enfatizó: “Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso. El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe ser (querer) tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida”. Recordemos que el músico le contó a su público en 2016 que padece de Parkinson,

En una parte de la charla, Solari se mostró sumamente crítico de la gestión de Mauricio Macri, y del actual clima de desconfianza de un sector de Juntos por el Cambio hacia la vacuna rusa. "La memoria de la gente es rara. Con el gobierno anterior... ¿cómo hacés para olvidar que cada vez que desembarcan afanan lo que pueden y ahora están recorriendo el mundo? Se han robado el país. No es que se llevaron un vuelto. Son fortunas que están en el exterior. Si nos tocaba (la pandemia) hace cuatro años nos moríamos todos. Se dicen libertarios y me parece una locura, hay momentos que no sabés si es un sainete", reflexionó fulminante.