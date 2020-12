De no creer: la extraordinaria confesión de Claudia Villafañe

Este año, Claudia Villafañe ha sido una de las grandes revelaciones de la pantalla chica argentina. La empresaria no sólo supo destacarse con su gran desempeño culinario en MasterChef Celebrity, sino que también su aparición delante de las cámaras le permitió a la gente conocerla desde otro lugar. Sobre ella poco y nada era lo que se sabía: muchos la conocían como la exmujer de Diego Maradona o simplemente como la mamá de Dalma y Gianinna. Sin contar los que tenían una mala imagen de ella por los conflictos judiciales que tenía con El Diez.

Su paso por el certamen de cocina más famoso le permitió mostrarse tal cual es y hoy es, sin dudas, la participante más querida del ciclo. Es una especie de madre de los participantes de la competencia y sobresale por su generosidad, amabilidad y compañerismo.

Se encuentra a pasos de la gran final del reality. "No puedo creer haber llegado hasta acá, estoy agradecida", señaló en la última emisión del programa. "¿Cuando entraste a MasterChef pensaste que ibas a llegar tan lejos?", indagó Santiago del Moro, el conductor del ciclo.

"No, después de la bruschetta pensé que a la semana me iba. Después remonté, era todo nuevo, no sabíamos", afirmó frente a las cámaras mientras preparaba su plato. "Se lo quiero dedicar a toda la gente que me manda mensajitos y que yo no llego a contestar. Le agradezco a la vida. La gente me pide disculpas por haber pensado mal de mí. Eso es impresionante", reveló.