Rocío Oliva reveló un fuerte mensaje que le mandaron Dalma y Gianinna Maradona

Rocío Oliva reveló este jueves en "Polémica en el bar" la trastienda del velatorio de Diego Maradona, y aclaró quiénes fueron según ella las que impidieron que entrara a la Casa Rosada a despedir a su ex pareja.

“Yo hablé con las hermanas de Diego y ellas sabían que el último pedido de él era verme y jamás ellas se iban a oponer a eso, sus hermanas, su misma sangre, entonces, yo me quedó con esa gente. Es más, una de ellas me pasó la dirección del velorio”, expresó Oliva, descartando así la posibilidad de que hayan sido las hermanas del Diez las responsables de no dejarla entrar al velatorio.

María Fernanda Callejón intentó disuadir a Rocío: “Cuando vos estabas en la puerta, Claudia dijo exactamente eso. Que vos entraras es lo que hubiera querido Diego”. A lo que la ex del ídolo del fútbol respondió categórica: “Yo sé quién no me dejó entrar. Fueron Claudia y sus hijas. Tengo un mensaje de ellas en la que me dijeron que yo no iba a entrar. No me quieran contar la historia porque yo la sé mejor que ustedes. Lo que yo te quiero decir es que Dalma y Gianinna no toman ninguna decisión si no consultan con su mamá. Lo digo porque he vivido muchos años en ese ambiente”.

Y Oliva agregó: “El mensaje me lo mandaron ayer y les pedí que no me escriban más. Y decían que ellas dos tomaron la decisión (de que no entrara al velatorio), dejando a Claudia de lado. Yo tampoco mandaría al frente a mi mamá. Pero está claro que no fueron las hermanas de Diego las que se negaron”.

Luciana Salazar también salió en defensa de Claudia Villafañe, pero Rocío también la enfrentó: “Vos si querés defendela, pero a mi no me vas a hacer cambiar de opinión”.