MasterChef Celebrity: el histórico blooper de Analía Franchín

Luego de las primeras semanas, cuando Vicky Xipolitakis, Rocío Marengo o el Turco García comenzaron a separarse del resto adoptando determinados "personajes" para destacarse, Analía Franchín supo que ese también era su lugar en MasterChef Celebrity.

Así fue como, a su performance, la panelista sumó una serie de adornos en el pelo cada vez más exagerados y estrambóticos. El programa del miércoles, reservado a los mejores de jornadas anteriores, Franchín lo transitó con plumas en la cabeza, al estilo indio. Idea que no se sostuvo al defender el atuendo: "Vine a conquistar las medallas, vengo en plan conquistadora", dijo.

Fue Germán Martitegui quien se encargó de aclararle: "Los que conquistaron fueron los españoles, no los indios". Pero la cosa no terminó ahí. "Soy una 'cacica', en realidad una cacique" comenzó. "'Cacique' es inclusive, digo: inclusivo. Así que está bien, soy una cacique". Y no, ni era inclusivo, ni estaba bien.

La anécdota pasó a un segundo plano, cuando Franchín se llevó el premio mayor de la noche por un plato que estaba, a todas luces, impecable. Feliz por ser la primera vez que se lleva un beneficio, se aseguró una semana más en el programa.