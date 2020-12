El beboteo de Lali Espósito que enamoró a sus seguidores

Lali Espósito recordó sus orígenes en el camino artístico al componer una canción de su nuevo álbum, "Libra", y dedicarlo al compartirlo en las redes sociales con una mensaje que emocionó a todos.

Instalada en Madrid, España, grabando para la serie Sky Rojo que promete ser un furor de Netflix para el 2021, la actriz continúa componiendo y grabando desde Europa. Así nació su álbum "Libra" que está compuesto de temas atravesados en gran parte por su historia.

Uno de ellos lo tituló "Una esquina en Madrid" y fue a raíz de esa canción que reflexionó acerca del camino recorrido. "A veces, cuando uno vive tanto, siente tanto, cambia tanto y crece tan rápido le cuesta verbalizar y explicar cómo está", comenzó diciendo en su carta virtual.

En esa misma línea agradeció el poder que tiene la música. "Que alegría que existan las canciones. Qué bendición que la música ayude a poner en palabras lo que se siente vivir. Esta canción fue escrita una madrugada nostálgica en mi balcón madrileño precioso. En un trance absoluto con el presente. Mejor dicho... en un entendimiento absoluto del presente".

Luego, recordó cómo llegó a posicionarse en lo más altos de la industria artística. "Este año, para mí, fue una revolución total. Entendí quizá por primera vez que desde que tengo uso de razón me dedico a lo que me dedico y que no conozco, ni quiero otra cosa que una vida en la que pueda expresarme artísticamente. Casi desde que tengo uso de razón lo que hago tiene repercusión en alguien. Casi desde que tengo uso de razón (10 añitos) puedo jugar y soñar sin parar, meciéndome entre la fantasía más increíble y la realidad más contundente".

"Esa niña que sin darme cuenta dejé escapar vuelve a mi de a ratos para recordarme quien soy, cachetearme cuando confundo el camino y para recordarme que si no soy yo misma y busco honestamente mi felicidad ningún logro o "éxito" vale nada ", concluyó.

En este contexto de éxitos de la artista argentina, una fan page de Instagram dedicada a la intérprete compartió una foto de la hermosa cantante "beboteando" a la cámara.