Desde la cama sin pantalones: la foto de Shakira que Piqué quiere borrar

La cantautora colombiana de 43 años, Shakira cuenta con una trayectoria intachable, llena de éxitos, con los cuales ha logrado importantes colaboraciones con estrellas de talla mundial, convirtiéndose así en la favorita de muchos internautas.

Gracias al talento que posee Shakira, fácilmente se ha adaptado a los nuevos estilos musicales, logrando así posicionar sus temas entre los más escuchados.

Durante este 2020, la carrera profesional de la pareja de Gerard Piqué se ha visto potenciada, debido al lanzamiento de diversos temas cómo lo es "Me gusta" y "Girl Like Me", adicionalmente ha promocionado diversas fragancias de su línea de perfumes.

Lo cierto es que, recientemente un fan page dedicada a la vida de la cantante compartió en Instagram una instantánea que se llevó todos los suspiros, en la misma se puede apreciar que posó desde la cama, dejando así a todos sus fanáticos sin palabras.

Rápidamente, la publicación contó con el agrado de todos los seguidores de la colombiana, quienes se manifestaron dando like ante el posteo y dejando comentarios que halagan la simpatía y el talento de la intérprete del tema "Chantaje".