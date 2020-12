La drástica decisión de Martín Cirio tras ser denunciado por apología de la pedofilia

Martín Cirio, conocido como La Faraona, anunció a través de las redes sociales que abandonó la Argentina para radicarse por un tiempo en Estambul, Turquía. La decisión del influencer llegó tras la ola de repudio que generaron antiguos tuits suyos en los que hacía referencias a la pedofilia, por lo que incluso fue denunciado ante la justicia.

Cirio subió una grabación con el título sugerente de "Me voy a...", donde comentó: "Estos meses de abstinencia (de redes) fueron tremendos para mí. Como verán, hay una valija. Ya se imaginarán, me voy del país. Me voy a Turquía".

Sincerándose, el youtuber admitió: "No les voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz -contó-. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando un poco funcionar. La gente que me sigue en Twitter. No, Twitter no, no tengo más y nunca más voy a abrir esa cuenta. Veo Twitter y lloro, me trae bad memories (malos recuerdos)".

Recordemos que en el marco de la denuncia por "apología del delito",la justicia allanó en noviembre la casa de Cirio y secuestró celulares, computadoras y 89 unidades de almacenamiento.

"Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que posteo menos ¿Saben por qué? Porque estoy en el suelo llorando. Igual esto no lo estoy haciendo como víctima. No soy ninguna víctima. Estoy mal y me voy a Turquía. La gente que está mal no se puede ir a Turquía, soy consciente de mis privilegios de niña rica y blanca", indicó Cirio en una mezcla de reflexión y sarcasmo.

En su cuenta de Instagram, este lunes el polémico youtuber compartió imágenes ya instalado en Estambul. En sus historias de Instagram, en tanto, publicó una serie de videos en los que anuncia que ya llegó a su "nuevo hogar" y en los que muestra los diferentes objetos que hay en la nueva residencia en la que está instalado.