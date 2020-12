Sin pantalones manejando motocicleta la foto de JLo que dejó sin palabras a Alex Rodríguez

Jennifer López cuenta con una carrera llena de éxitos, donde ha demostrado que es una mujer polifacética que canta, actúa, baila, es compositora, diseñadora de modas y además es empresaria, y en cada una de sus facetas se ha desenvuelto perfectamente, gracias al desempeño y a la perseverancia que ha tenido se ha convertido en una de las artistas más influyentes del momento.

En el 2020 a pesar de que se ha vivido una crisis sanitaria, para Jennifer López ha sido un año de grandes éxitos, ya que desde febrero ha encabezado los primeros titulares de noticias, luego de su participación en el Super Bowl donde compartió en medio tiempo con la colombiana Shakira.

Adicional a lo antes expuesto, JLo conquistó el corazón de todos sus fans al lanzar dos temas en compañía del colombiano Maluma “Pa ti” y “Lonely”, pero eso no fue todo, ya que deslumbró a todos en los American Music Awards con una coreografía fuera de serie y recientemente conquistó las redes al presumir su silueta al natural, para promocionar su último sencillo "In the Morning".

Pero nunca es demasiado para la cantante de 51 años, ya que recientemente paralizó las redes sociales, luego que un fan page dedicado a la vida de la cantante compartiera en Instagram una instantánea, en la cual se puede apreciar que omitió sus pantalones al manejar motocicleta.

De esta forma cautivadora la novia de Alex Rodríguez dejó a todos sus fans sin palabras, al presumir toda su belleza en una sola imagen, para nadie es un secreto que JLo cuenta con la silueta más impactante dentro del mundo del espectáculo, por este motivo es la consentida de las redes sociales.