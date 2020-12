No le quedó otra: El Pollo Álvarez improvisó un curioso barbijo con un bikini

Este sábado, al Pollo Álvarez no le quedó otra que apelar a su imaginación para salir de un gran apuro. Junto a su novia, Estefanía Russo decidieron salir a navegar y al llegar a la embarcación que los llevaría de paseo se dio cuenta que se había olvidado su barbijo. Por suerte, ella había llevado un bikini de más que le fue de gran ayuda.

El divertido episodio fue compartido por él mismo en sus historias de Instagram. "Me olvidé el barbijo y me puse una tanga", expresó frente a la cámara mientras se escuchaba de fondo la risa de Estefi. "Igual no pensaba tener contacto con nadie, pero por las dudas", aclaró.

Además le pidió la opinión a sus seguidores. "¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta!", lanzó. El curioso invento del conductor de eltrece fue bautizado como "el barbi-tanga".

Una vez arriba de la embarcación, la pareja pudo disfrutar de un hermoso día de relax y compartieron varias postales en las redes. "Linda tarde en el río", escribió en una publicación en la que se lo ve con un mate en la mano disfrutando del sol. Sus seguidores llenaron el posteo de comentarios y más de uno lo felicitó por su ingeniosa invención.