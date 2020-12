¡Miedo! Guillermina Valdés mostró la máscara que le pusieron en Navidad

Guillermina Valdes deseó una "feliz vida" a sus seguidores en la red, junto a una inesperada postal: "Me dicen 'El Grinch' en casa y este año me coronaron con esta máscara", comentó la modelo y empresaria.

"No es que no me gustan la Navidades, pero entiendo que los deseos de amor y paz son para todos los días. Así que como hoy todos saludan, yo también lo hago y les deseo: que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar con un mundo mejor, porque siento que se puede y depende de nosotros concretar ese deseo ¡Feliz Navidad para todos!", escribió Guillermina en posteo en su cuenta de Instagram.

Además, la pareja de Marcelo Tinelli mostró ya tiene una "sucesora" que comparte su pensamiento sobre la Navidad: su hija mayor, Paloma Ortega, fruto de su relación anterior con Sebastián Ortega.

Recordemos que durante este 2020, Valdés y Tinelli atravesaron una crisis de pareja y se mantuvieron distanciados durante un tiempo. Actualmente, se muestran consolidados y felices.