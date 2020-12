Desconsolado totalmente: Arturo Peniche tiene la Navidad más triste de todas

Durante años Arturo Peniche ha sido considerado uno de los actores mexicanos más influyentes dentro del mundo de las telenovelas, esto se debe a que cuenta con un gran talento y una excelente trayectoria.

Actualmente, Arturo Peniche está atravesando un año muy fuerte, luego de ponerle fin a su historia de amor con Gabriela Ortiz, quién fue su esposa durante 38 años y la madre de sus dos hijos.

El protagonista de “María Mercedes” ha tenido un año 2020 muy fuertes, no solo fue la crisis sanitaria que se vive, sino por la separación con su esposa Gabriela Ortiz, ya que recientemente el actor a través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en su show web “En casa de Mara”, realizó una fuerte declaración.

Arturo confesó, que tiene el corazón roto por todo lo que ha perdido, además expresó “Yo ya no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, a la que le hago sentir eso. ¿Para qué la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad. Entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme”.

El actor mexicano añadió, “Ella cree que no hice nada, y ya estoy fastidiado de que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy; y eso me tiene fastidiado ya. Entonces tomé la decisión de quitarme de ahí”.

Adicional a lo antes expuesto el actor sufrió un accidente, que alarmó a todos sus seguidores, el suceso aconteció cuando salía de la ducha y resbaló en la regadera, lo que le causó tres fracturas en el pie, por este motivo tuvo que ser enyesado y estar de reposo y utilizar muletas.

Recientemente, durante una entrevista con el programa “Hoy”, Arturo se atrevió a confesar, que está atravesando una crisis tras la separación con su esposa.

“Me he dado cuenta de los potenciales que tengo como ser humano y como profesionista. He tratado de ver lo mejor de mí”. Además, agregó que no le interesa divorciarse de su esposa, añadió, “Voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos. A lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”.