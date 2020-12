Preciosa: la foto de Charlotte Caniggia que se llevó todas las miradas

Charlotte Caniggia es, sin lugar a la menor duda, una de las jóvenes mediáticas argentinas más hermosa. Cada vez que comparte nuevo contenido en Instagram revoluciona la red y sus publicaciones se llenan de likes y halagos.

Su reciente salida del Cantando 2020 entristeció a miles de televidentes que disfrutaban ver sus divertidas performances en la pista. De manera excepcional, el pasado lunes, el jurado decidió eliminar a la participante del certamen y no recurrir al clásico duelo telefónico. Más de uno se indignó y criticó esta repentina resolución.

Ángel de Brito fue uno de los que se mostró en contra de la salida de la mediática y disparó contra Moria Casán, Nacha Guevara, Oscar Mediavilla y Karina 'La Princesita'. "El jurado hace cualquier cosa. Charlotte es super entretenida, canta mejor que lo que baila, no tenía grandes momentos este año. No es la gran cómica argentina… cualquiera puede ser eliminado, depende con quien te toca", expresó haciendo referencia a la suerte del voto telefónico.

A pesar de no estar conforme con lo ocurrido, la hija de Mariana Nannis y el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, se despidió con una sonrisa en su rostro y agradeció la oportunidad que le brindaron de participar en la competencia.

En las últimas horas, compartió una instantánea para sus dos millones y medio de seguidores que dejó boquiabierto a más de uno. "Ok But first let me take a selfie (Ok, pero primero déjame tomar una selfie)", escribió en la publicación que cosechó miles de 'me gusta'.