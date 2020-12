Flor Peña se prepara para la Navidad con una foto que incendia la red

La imparable Florencia Peña compartió este jueves por la tarde sensuales postales en las horas previas al festejo navideño. Fiel a su estilo la actriz causó furor en sus 5 millones de seguidores con imágenes de alto voltaje.

En su cuenta de Instagram, la conductora de Flor de equipo, publicó una serie de fotografías donde se la puede ver vestida con un conjunto navideño muy corto color rojo de "Mamá Noel" y botas blancas, arriba de un yate.

"Hoy pienso tener una gran Nochebuena bebé. Con Papá Noel o sin Papá Noel", escribió la artista. En apenas tres horas, la publicación superó los 90.000 "me gusta" y cientos de comentarios elogiosos.

Además, muchos fans aprovecharon para desearle Felices Fiestas a Flor, y comentar que ella los acompañó durante los momentos más difíciles de la cuarentena.

Recordemos que Peña ha tenido un año muy activo. Más allá de su trabajo en televisión, ella logró darle un uso muy potente a la red a través de promociones de distintos productos. Además, lanzó su emprendimiento online con productos de indumentaria y decoración que le gustan y la identifican, bajo la marca F de Flor.