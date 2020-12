Paula Chaves se confesó e impactó a todos: "Hay días que no doy más..."

En el último programa del ciclo de Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, Paula Chaves emocionó a más de uno de los televidentes con la cruda historia de vida de su madre. La modelo y conductora no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la adicción a las drogas y el alcohol de su progenitora. De chica se tuvo que hacer cargo de sus hermanos y reconoció que "sintió odio, amor y no entendía qué estaba haciendo ella".

Hoy, con tres hijos, la mujer de Pedro Alfonso decidió utilizar su cuenta de Instagram para realizar una reflexión con sus casi cuatro millones de seguidores sobre la ardua tarea de ser madre. "No hay mejor lugar en el mundo que el cuerpo de mamá...", comenzó su relato en la red social.

"Hasta el día de hoy atesoro en mi memoria su olor, su piel, mi sensación cuando me apoyaba en su cuerpo...", continuó. "Trato de no negárselos a ellos.", reconoció.

"Pero hay días que no doy más, que siento que mi cuerpo es mío y no me pertenece. Ahí entiendo porque las mamá colapsamos tan fácilmente... porque nuestro cuerpo les pertenece a los chicos por mucho tiempo, como si no fuéramos dueñas de elegir. Generamos una simbiosis y ellos son una extensión de nuestro cuerpo por muchos años...", indicó.

"¿Nunca les paso tenerlos encima dormidos y respirar profundo al mismo tiempo? Eso intento hacer, respirar, conscientemente... recordándome a mi misma que HOY NO ES SIEMPRE y que todo pasa... sonreí", cerró.