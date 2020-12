El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona que sorprendió a todos

En dos días se cumple un mes de la triste noticia que conmovió al mundo entero: el pasado 25 de noviembre, a sus 60 años, falleció Diego Maradona, el astro del fútbol argentino. Su temprana partida generó un gran revuelo y de a poco, comenzaron a salir a la luz datos desconocidos de la vida del Diez.

En las redes y los medios muchos expresaron su dolor y tristeza por la noticia. Hubo también quienes salieron a criticar al futbolista. Dalma, su hija mayor, le hizo frente a muchos de los dichos y no tuvo problema de enfrentarse públicamente con quien habló mal de su padre.

Gianinna, la segunda hija que Maradona tuvo con Claudia Villafañe prefirió llamarse al silencio y evitar los conflictos. Sin embargo, algunas horas atrás llamó la atención de todos al cerrar su cuenta de Instagram. Hubo quienes creyeron que estaba relacionado con el duelo que está atravesando por la muerte de su padre. Para despejar dudas, en su cuenta de Twitter, aclaró que lo hizo porque los "árboles de Navidad la deprimen".

Ahora, nuevamente la ex del Kun Agüero sorprendió en la red con un mensaje dedicado a su madre. "Sos inmensa Ma! GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mia se fue con el. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo. Pero VOS, vos quédate para siempre con ese llamado! NOS AMO!", escribió en la red social del pajarito junto a una foto de la participante de MasterChef Celebrity y emocionó a todos.