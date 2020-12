Calu Rivero: ¿con qué secta fue vinculada y por qué la llaman "Dignity"?

Los últimos años, Calu Rivero dio que hablar por su nuevo estilo de vida espiritual y sustentable. A raíz de sus publicaciones en las redes sociales y el cambio sobre su manera de ver el mundo, sus seguidores sostienen que ingresó a una secta religiosa.

Su nombre de nacimiento, Carla Soledad Rivero, quedó atrás y comenzó a llamarse Dignity (dignidad) luego de un viaje a Estados Unidos, donde también se corto el pelo y estrenó look. Este proceso de cambio comenzó cuando denunció a Juan Darthés por acoso y se instaló en Brooklyn, Nueva York, para cambiar de aire.

“Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llamame Dignity”, expresó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Calu Rivero contó que eligió el nombre Dignity porque una persona digna se hace valer, se respeta a sí misma y no deja que los demás la denigren: "Es una nueva parte de mi identidad porque hace tiempo que decidí ponerme en primer lugar y ya no estar disponible para situaciones que me hacen sentir una mierda. Soy una abanderada del respeto, combato el maltrato y la violencia en todas sus formas. Mi dignidad me salvó”.

Pero el cambio de la actriz no fue solo de nombre, sino que también se dio a nivel espiritual. En su Instagram comparte publicaciones de un proceso que suele hacer llamado "iluminación personal", pero un posteo al que título como "experiencia extrasensorial" que tuvo en Punta del Este, Uruguay, generó críticas en sus seguidores.

Calu nunca aclaró o negó formar parte de un culto religioso, pero sí dejó en claro que tiene experiencias con grupos de personas, lo que muchos interpretan como una secta. “Ver lo fresco, lo crudo, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos”, escribió en una foto que muestra su rostro rodeado de manos.

Luego de varias críticas, Dignity hizo una profunda reflexión en que su manera de vivir no tiene por qué gustarle a los demás y que no busca ofender a nadie: "¿Las creencias son sueños y todos quieren tener razón con su sueño. Yo entiendo tu sueño, te comprendo. ¿Vos por qué me agredís?¿Por qué no te animás a ver mi sueño?".