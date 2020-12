Al borde de las lágrimas, Claudia Villafañe homenajeó a Maradona en MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe va camino a coronarse como la gran ganadora de Masterchef Celebrity, el reality de Telefe que es furor en el rating. Tras tomarse unos días por la muerte de su exesposo Diego Maradona y para acompañar a sus hijas Dalma y Gianinna, la empresaria regresó al programa y aparentemente logrará sobrepasar una desafiante regla: para poder evitar ir a la gala de eliminación del domingo, Villafañe debe conseguir tres estrellas doradas, otorgadas a los mejores de cada noche.

Hasta el momento, parece que Claudia podrá cumplir el desafío ya que el lunes ye l martes ganó dos monedas consecutivas. El último día lo hizo por un pollo frito que fue calificado como "perfecto", por el exigente integrante del jurado Germán Martitegui.

Emocionada y al borde de las lágrimas, Villfañe le hizo un sentido reconocimiento a Maradona: "No quería decir nada porque ya se dice mucho todos los días, cosas lindas y no. Yo no hablé ni hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas". Estas palabras las expresó mirando hacia arriba mientras intentaba no llorar, pero visiblemente conmovida.

A su vez, en El noticiero de la gente, Villafañe afirmó entre risas: "Ahora mi familia me pide la comida que hago en Masterchef. Esta vez quieren pollo frito. Bueno, una de mis hijas no, porque es vegetariana (en referencia a Gianinna). Pero no van a tener el gusto".

Y agregó: "Nunca me imaginé recibir tanto cariño de la gente que conozco y que no conozco. Hay personas que me piden disculpas por haber creído de mí algo que no soy, y este programa permitió que me conozcan. Estoy muy contenta".