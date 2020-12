La condición que deberá cumplir Claudia Villafañe para seguir en Masterchef Celebrity

Tras la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe faltó a dos grabaciones de Masterchef Celebrity y este lunes se vio su retorno al reality tras la partida del Diez.

Santiago del Moro recibió calurosamente a la empresaria con sentidas palabras en la apertura del envío del lunes. “Antes de arrancar la competencia de hoy, quiero recibir a ella, Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau”, dijo el conductor.

Del Moro también destacó que el desempeño de Villafañe deberá ser muy elevado en estos días. “Claudia va a tener que ser la mejor de esta semana, estos tres días que tenemos por delante; este lunes, martes y miércoles”, señaló el anfitrión sobre la condición que deberá cumplir para seguir en la competencia.

Recordemos que el certamen ya está en su fase final con 8 famosos en competencia. “Solamente uno de ustedes, uno de los ocho, va a zafar de la gala de eliminación del domingo. ¿Quién va a zafar? El que junte la mayor cantidad de estrellas. Si hay un empate durante la semana, en la gala de eliminación va a haber un desafío”, manifestó el conductor sobre los cambios en las reglas del programa mientras se aproxima la gran final.

Por su parte, Claudia se mostró emocionada por regresar a la competencia: “Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”, expresó la exesposa del ídolo del fútbol.