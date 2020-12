Habló la abogada de Mirtha Legrand tras el escandaloso allanamiento a la diva

Este martes, Mirtha Legrand vivió una mañana agitada por una causa de supuesta evasión de impuestos en el marco de una denuncia laboral por parte de sus empleados. También fue allanada la productora de su nieto Nacho Viale.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se dirigió hacia el domicilio de la conductora ubicado en el cruce de las avenidas Del Libertador y Scalabrini Ortiz, en el barrio de Palermo, donde se llevaba a cabo un reclamo sindical.

Además, decenas de autos particulares del Sindicato de Choferes Particulares, adheridos al gremio de Camioneros, llegaron hasta la casa de la diva. El secretario general y su delegado, junto con un escribano, pretendían la autorización para ingresar al domicilio y realizar la inspección sindical por condiciones de trabajo, debido a que los choferes empleados no se encuentran inscriptos y no hacen aportes a la entidad sindical.

Recordemos que en el mes de julio, la conductora recibió una carta documento en la que le reclamaban una deuda correspondiente al porcentaje del salario de su chofer. Según figuraba en ese momento, el monto adeudado por aportes era cercano a los 400 mil pesos.

En diálogo con LA NACION, la abogada de Mirtha Legrand, la doctora Mariana Gallego, negó que el chofer de Mirtha no tuviera al día los aportes correspondientes, y detalló: "Esto no se trató de ningún allanamiento. No hay ninguna orden judicial. Es un sindicato que no tiene personería y quiere conseguir de alguna manera por prensa lo que no está consiguiendo en la Justicia. La señora Mirtha Legrand tiene perfectamente registrado a su chofer, se pagan sus aportes, su salario, la cuota sindical, se hace todo de manera perfecta. Pero esa gente hace esto para llamar la atención".