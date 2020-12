En primera persona, El Polaco habló de su relación con Sofía Pachano

En los últimos días se conoció que Barby Silenzi y El Polaco, a seis meses de ser padres, se separaron. A pesar de que él lo desmienta, hay quienes afirman que ella se fue a vivir a su departamento de soltera junto a su bebé. En el medio de la crisis de la pareja, Rodrigo Lussich afirmó en Intrusos que en MasterChef nació el amor entre dos participantes. Según el periodista, el cantante y Sofía Pachano serían más que amigos.

Por este motivo, el intérprete de 'Deja de llorar' envió un audio al programa conducido por Jorge Rial para aclarar los tantos. "Hola man, escuchame, lo de Sofía nada que ver. No sé de dónde sacaron eso. Nada que ver, es mi compañera de MasterChef y nada más. Buena onda. Listo", indicó en el mensaje de voz. Y agregó: "Eh... Y después, Barby, no estoy separado. No estamos separados".

Por su parte, la bailarina le confesó en un mensaje a Ángel de Brito la ruptura de la pareja. "No estamos en guerra, pero sí nos separamos. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste", contó ella. "Voy a esperar un tiempo, no puedo hablar por ahora porque estoy triste", le confesó al periodista de espectáculos.

A pesar de esto, el Polaco compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la pareja junto al árbol de Navidad. "Seguimos apostando al amor... gracias a todos por preocuparse y preguntar..", expresó. ¿Quién está diciendo la verdad en esta historia?