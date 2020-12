Se lo confesó en vivo: Mirtha Legrand sorprendió a Juana en la mesaza

La última emisión de La Noche de Mirtha en la pantalla de eltrece fue una de las más especiales del año. Luego de nueve meses, Mirtha Legrand volvió a su programa y emocionó a todos. En la mesaza estuvo acompañada de su nieta, Juana Viale, quien ocupó su silla durante todo este tiempo, y también de su hija, Marcela Tinayre. La velada contó con muchas sorpresas.

La Chiqui recibió al aire saludos de distintas figuras por su retorno a la televisión. Susana Giménez, Adrián Suar, Gino Bogani, Jorge Lanata, Graciela Borges, Ricardo Darín y Juan José Campanella le expresaron su cariño y alegría por el ansiado momento. Además, apareció en cámara, de manera inesperada, su bisnieta Ámbar, la hija de Juanita.

Durante un momento de la cena, fiel a su estilo, Mirtha le pasó un divertido pase de factura a su nieta relacionado con el vegetarianismo. "Vos siempre tenés tu huerta", le indicó al aire. "Sí, los tomates están por explotar", respondió ella.

"Yo siempre que voy a la casa de Juana me dan todo de la huerta, y me voy con un hambre, porque comí todo verde, todo verde. Yo no soy así, yo como compacto. Y cuando voy en el auto digo 'tengo hambre'. Decí que siempre llevo alguna galletita", reveló la diva y reconoció que era una confesión.