Marcela Tinayre reveló la interna de la aparición de Ámbar en la vuelta de Legrand a la TV

La aparición de Ámbar, la bisnieta de Mirtha Legrand en el programa de sábado en la noche, despertó versiones de enojo de la madre de la adolescente, Juana Viale.

En un móvil para LAM, Marcela Tinayre, abuela de Ámbar reveló que ella tampoco estuvo enterada de antemano: "Somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabía. Palabra de honor. En un momento, mamá dice 'ay, cómo me hubiese gustado que Ámbar...' y Juana mira afuera de cámara y dice 'no sé, no arreglaron nada'. Yo hasta ahí no sabía nada. Y de pronto me pasan un paper y me dicen 'presentá a Ámbar'. Yo juro que mi corazón hizo click", contó la conductora de Las Rubias.

Y agregó: "Asi que, en fracción de segundos, pensé: no voy a decir Ámbar, no voy a decir 'mi nieta'. Entonces, cuando Nacho (Viale) me propone esto, me salió que dije (que entre la cuarta generación), y mamá no entendía por qué dije eso", recordó.

Sobre la aparición de Ámbar, Tinayre detalló: "Ella decidió, Nacho le consultó a ella. Ámbar maneja, Ámbar se mueve, Ámbar decide sus profesiones. Entonces la llamó y le dijo '¿te animás?'. Porque más que un homenaje a mamá, era un homenaje a Juana por lo que había trabajado. Cuando la vi entrar fue una emoción muy grande, me olvidé de que era mi nieta. Vi entrar una niña como la cuarta generación joven de los argentinos”.

Con respecto a la aguda mirada de Juana Viale cuando irrumpió frente a cámaras su hija, recordemos que la actriz ha mantenido preservados a sus hijos del asedio de la prensa, y entonces su asombro se combinó con una cuota de disgusto que rápidamente viró en ternura.