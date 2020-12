Mesaza: el conmovedor saludo de Susana que sorprendió a la Chiqui

La última emisión de La Noche de Mirtha fue muy especial: la diva de las emblemáticas mesazas volvió a la pantalla chica para despedir el año. La velada estuvo colmada de sorpresas y fue muy emotiva. Como era de esperarse, Susana Giménez no se quedó afuera del gran acontecimiento y le grabó un sentido mensaje a su amiga desde Estados Unidos, donde está vacacionando.

"Hola Chiqui querida de mi corazón. Que suerte que vuelvas. Yo estoy acá en Miami y todavía hay sol pero como estamos en invierno enseguida oscurece", comenzó. "No fui a la peluquería, no tengo maquilladora, no tengo nada y estoy hecha una bruja pero me encanta que vuelvas a la tele con Juani", agregó entre risas.

"Juani lo ha hecho muy bien, cada día mejor y ya está te diría que muy canchera y muy linda. Espero que vos estés contenta y puedas despedirte de tu público por este año tan horroroso y que el 2021 sea mejor por favor", continuó.

"Te mando miles de veces, yo sé que hace mucho que no hablamos por teléfono pero he tenido de todo. Ya te voy a contar. Te amo y mucha suerte", cerró.

Jorge Lanata, Graciela Borges, Ricardo Darín, Juan José Campanella, Gino Bogani y Adrián Suar también se sumaron y saludaron a la Chiqui en una velada sumamente especial.