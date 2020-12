El gesto de Claudia Villafañe hacia Rocío Oliva que sorprendió a todos

A pesar de la triste noticia de la muerte de Diego Maradona, y las peleas mediáticas y batallas judiciales que se avecinan, Claudia Villafañe dejó atrás su orgullo y le envió un noble mensaje a Rocío Oliva que sorprendió a todos.

"Claudia la llamó a Rocío y le dijo ‘el sueño de Diego es juntar a los amores de su vida, que son sus hijos, y la flaca, que sos vos’”, explicó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana sobre el intercambio entre la última novia de Diego y su ex esposa.

"A mí me pone la piel de gallina, me dio angustia porque yo sé que una como mujer se pone mal. Hay que tener entereza para llamar a Rocío y decirle eso, después de todo lo que pasó", indicó la panelista.

Por último, Ángel de Brito agregó: "También lo hizo con Verónica Ojeda en su momento, a pesar de que tuvieron un juicio muy importante porque Verónica había acusado a Claudia de cosas gravísimas. Después de eso retomó el diálogo cuando hubo problemas de salud, e intentó… Hubo una restricción perimetral de por medio entre ellas".

Recordemos que Claudia y Rocío protagonizaron un verdadero escándalo durante el velorio del astro del fútbol, cuando a la ex novia del jugador se le impidió ingresar a Casa Rosada y ella acusó directamente a la ex esposa de "manejar la puerta".

Pasadas las cuatro, Oliva intentó ingresar a la ceremonia íntima que se realizaba para despedir a Diego, en la que participaban su círculo más cercano. Sin embargo, a la última pareja se le impidió el ingreso.

Crónica filmó el momento en el que Oliva esperaba en su auto que alguien le diera una respuesta para poder ingresar.

"Todo el mundo cercano a Diego que lo quiere despedir está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años. Ya le escribí a todo el mundo pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa. Estoy hace más de una hora esperando y ya entró todo el mundo", aseguró llorando.

Luego se pudo ver cómo finalmente le atiende el teléfono Claudia Villafañe, con quien mantiene una tensa discusión. "Me están diciendo que la puerta la manejás vos. Yo estoy afuera Claudia, entró todo el mundo. ¿Vos entendés que lo único que quiero es despedirme de Diego?", le explica Oliva.

Tras cortar la comunicación, Oliva comentó: "Me dice que no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Pero chicos la puerta la maneja ella, ella sola".