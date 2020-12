Viviana Canosa halagó las virtudes sexuales de Cristina Fernández

Viviana Canosa preparó un programa especial para el final de Nada Personal y su despedida de El Nueve. Fue entrevistada por sus compañeros y dejó fuertes declaraciones contra el periodismo y el gobierno de Alberto Fernández. Luego, un plano más distendido, hizo confesiones íntimas y elogió a Cristina Fernández de Kirchner.

"Tengo toda la sensación de que lo que quisieron fue voltearme porque les resulto absolutamente incómoda. A mí, este año el periodismo militante me dio mucho asco, tanto con el dióxido de cloro, que hay que decirle gas amarillo, como la amenaza del presidente, de que se me iba a volver todo en contra. Fueron dos cosas perfectas para que me pegaran una patada en el culo y que me voltearan", disparó la periodista en la entrevista que le realizaron Pablo Caruso, Jorge Giacobbe y Javier Lanari.

Relajando un poco más, los panelistas del programa comenzaron a hacer preguntas íntimas a la conductora, que reveló que lo que más le atrae de un hombre es la inteligencia, que no tiene sexo desde agosto, que fue infiel y que se acostó con un político importante de la Argentina.

"Es más, me enamoré de un político", confesó, sin dar el nombre del mismo, ya que "no tiene memoria". "Junto al padre de Martina, creo que fue uno de los grandes amores de mi vida", aseguró, solo diciendo que ese gran amor era peronista.

"Cristina debe ser muy salvaje en la cama", lanzó la conductora cuando fue indagada sobre si sería parte de un trío sexual con Alberto Fernández y la vicepresidenta de la Nación.

"Una mina así de inteligente y con su actitud habrá sido... digo 'habrá' porque la pongo antes y después de Néstor. Linda, inteligente, puedo compartir o no su ideología, pero supongo que Cristina gar... bien, Alberto me da flojo de papeles. Igual con otra mujer solo estaría en mi fantasías", explicó la periodista.