Escandaloso cruce en vivo entre Marcela Tauro y Luis Ventura

Marcela Tauro y Luis Ventura protagonizaron un escándalo al aire en Fantino a la tarde cuando debatían sobre la sucesión de Diego Maradona.

Después de un corte publicitario, la periodista indicó que Sebastián Baglietto, el encargado de administrar la herencia del exfutbolista fallecido, quería salir al aire, a lo que D’Alessandro, abogado de Matías Morla, reaccionó con una contundente comentario. "Como le descubrimos a Marcela quién era el que le daba la data, cayó Baglietto solito", lanzó el jurista mediático.

“Me fui de un programa porque me pedían la fuente, así que no me la pidas vos”, le respondió Marcela Tauro, recodando su último programa en Intrusos en el espectáculo en mayo de 2020.

Alejandro Fantino intentó ponerle paños fríos a la situación y defendió a su compañera. "Lo único que falta, que vos vengas a pedir la fuente. Nadie puede", sostuvo el conductor de América TV.

"Mi fuente claro que es Morla, porque soy su abogado", explicó D’Alessandro, y Tauro volvió a contraatacar. "Se nota mucho, mi amor. Los dos están a favor de Morla y en contra de Claudia Villafañe", exclamó enojada.

"No, perdón, a mi no me da nadie información", gritó indignado Ventura, y añadió: "No me pongan de informante, no me pongas las monedas encima".

Ventura nuevamente se molestó por esos dichos, y dijo que no tiene puesta la camiseta de nadie en el conflicto por la herencia del campeón del mundo en México 1986. "Yo no cuestiono a tu informante, y quiero a Claudia Villafañe mañana sentada ahí, a ver si viene, o a Gianinna, pero lo que pasa es que estamos con la negación, por eso quiero a alguien que ponga la cara, como Baglietto", dijo Luis.