El sentido homenaje que Claudia Villafañe le hará a Maradona en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se transformó en el programa más exitoso de la televisión argentina en este particular 2020. En el marco de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, la producción del reality trabaja bajo los más estrictos protocolos y graba sus programas con algunas semanas de anticipación, para hacer frente al eventual reemplazo de participantes que pudieran adquirir el virus.

La semana que viene saldrá al aire la vuelta de Claudia Villafañe a la competencia después de la muerte de Diego Maradona. En medio de las expectativas, el conductor Santiago del Moro adelantó algunos detalles de lo que sucedió en esa gala y anticipó el sentido homenaje que le hizo la concursante a su exesposo.

"Claudia faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta, ya la van a ver. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no sabíamos si iba a volver o no y finalmente ella decidió con los días. Agarró el teléfono y dijo: 'vuelvo'",contó Del Moro en diálogo con Intrusos.

Sobre la performance de Villafañe en el popular ciclo de Telefe, el conductro consideró: "Le jugó a favor mostrarse en el programa porque mucha gente la conoció realmente. Sobre todo, los que no tenían chance o posibilidad alguna de conocerla".

Del Moro finalmente anticipó algunos detalles de lo que se verá a partir del próximo lunes: "La van a ver hablando de Diego y en una de las emisiones ella también le va a dedicar un plato, algo que nunca había hecho".