Tras la polémica salida de María Laura Santillán de Telenoche, revelan quién será su reemplazante

Recientemente se conoció la noticia de que María Laura Santillán deja la conducción de Telenoche el próximo 18 de diciembre. Sin embargo, la conductora se ausentó del noticiero desde este lunes y ya no regresaría a la pantalla de El Trece.

"@telenoche sin María Laura Santillan. Carta documento feroz y juicio millonario en puerta. Ni sus compañeros sabían que hoy no iba a estar. La gente de @eltreceoficial preferís una salida más tranquila. No será posible!", tuiteó Adrián Pallares en su cuenta personal.

Este miércoles al aire de "Intrusos", Pallares completó: "Leuco se enteró diez minutos antes que María Laura no iba a estar y que había mandado carta documento. Autoridades decidieron que María Laura Santillán no tuviera renovación de contrato para el año que viene, entonces ella mandó una carta documento al canal, se dio por despedida y si bien el viernes 18 sería su último día al frente del noticiero decidió que no volvería para despedirse".

"Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron", agregó el panelista.

Por otro lado, según pudo confirmar Primiciasya.com, Dominique Metzger ocupará el lugar de María Laura a partir de enero de 2021.

Dominique fue el reemplazo natural en todas las vacaciones, por lo cual determinaron que lo mejor era que ella se haga cargo del programa.

En febrero o marzo pensarán si le suman a alguien más a la conducción del envío. Mientras tanto seguirán al frente Diego Leuco y Luciana Geuna.