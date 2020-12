Robertito Funes Ugarte tomó una drástica decisión que sorprendió a todos

Robertito Funes Ugarte confirmó su inesperada renuncia a Sobredosis de TV, su programa en C5N. "El programa perdió el humor y no lo quiero hacer más. Es un ciclo que se termina, se tornó muy político y yo no le esquivo, pero creo que la gente está cansada de la política, creo que necesitan un poco de humor, y al sacar eso ya me dejó de interesar”, dijo el conductor en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Sobre los rumores de su renuncia por su posición política, Robertito remarcó: "Yo no soy kirchnerista ni macrista, no soy militante, y si bien soy un ser político me mantengo neutral, por eso la gente radicalizada me nefrega. Me han agredido terriblemente porque yo no pienso como piensan muchas personas del publico de Sobredosis de TV, y lo lamento porque yo tengo la cabeza más abierta que ellos. Acá a nadie le gusta que pienses distinto”.

De esta manera, Funes desestimó la versión de que hubo una bajada de línea y enfatizó: "No me pidieron nada, pero al sentir que está siempre parecido, le sacamos la cuota de humor y yendo siempre en vivo es un estrés, por eso tomé esta decisión".

El conductor mendocino agregó: "Además yo tengo muchísimo trabajo y el Covid me dio un cachetazo porque hoy estás y mañana no estás, así que tengo que pensar también en el disfrute, y como tengo muchas propuestas necesito hacerme tiempo para mi también, no me la puedo pasar trabajando".

Más allá de este programa, Robertito tiene otros trabajos en la pantalla chica, incluyendo el ciclo ¿Quién sabe más de Argentina? por la TV Pública, y es parte de Telefe Noticias, en Telefe.