Recién embarazada, Noelia Marzol hizo un importante anuncio

Noelia Marzol y Ramiro Arias anunciaron en noviembre pasado la feliz noticia del embarazo. El siguiente paso era conocer el sexo del bebé, y la incógnita fue revelada durante un móvil con Pampita Online, el ciclo que conduce Carolina Pampita Ardohain en Net TV.

"Muy felices de contarles, o confirmarles, que estamos esperando nuestro primer hijo. Gracias a todos por los mensajes de cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta noticia", escribió la rubia cuando contó la llegada de su esperado primer hijo.

Entrevistada a la salida de la clínica, la bailarina dio algunos detalles de este momento tan especial. "¿Sabés que va a ser? ¿Tenés algún presentimiento?", le consultaron. "Hoy me entregaron el resultado", contestó la rubia. "Les voy a dar la primicia: es un... nenito", contó.

Luego, la temática giró en torno al nombre elegido, aunque en esta ocasión la actriz no dio tantas precisiones: "Tengo un nombre en mente pero es medio polémico. A Rami todavía no lo convencí. Lo voy a decir una vez que lo decida". "¿Es de esos nombres raros que ponen los famosos?", quiso saber Pampita. Noelia dio más precisiones: "Rarísimo que no se escuchó nunca, no es. No quiero que tenga un nombre demasiado habitual. Hay un pintor renacentista que tiene ese nombre".

Ahora, y mientras le arman la habitación al pequeño en la casa que comparten en un country de zona norte, se comprometieron. Ramiro le pidió casamiento a la rubia y ella aceptó. La parejita confirmó que se casarán en los próximos meses, antes del nacimiento del bebé. El compromiso fue algo íntimo en el que decidieron sellar su amor y ponerle la firma ante un Juez de paz, así lo confirmó Andrea Taboada en "LAM", El Trece.