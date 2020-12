La estremecedora carta de despedida de Andy Kusnetzoff a una gran etapa de su vida

Andy Kusnetzoff se despidió este martes de radio Metro tras casi dos décadas de trabajo en la emisora. Su programa, Perros de la calle, se muda de emisora y el conductor decidió compartir una sentida carta en la red.

"Después de 18 años, Perros se muda. Hacer radio es una forma de vivir. Es compartir tu mundo con miles de personas a las que no conocés, pero que son como amigos. La radio es verdad. Es ser auténtico. Es compartir. Soy afortunado de poder trabajar en este medio. La radio me hizo viajar, aprender, reír, crecer. Si quieren un buen resumen, gracias a la radio conocí a Flor, que hoy es la madre de mi hija Hele. La radio es literalmente mi familia", expresó el presentador.

Luego agregó: "Hicimos lo que quisimos. Transmitimos desde Ciudad Oculta y desde la Torre Eiffel. Hicimos viajes inolvidables que me llevo por siempre. En Perros surgió la Misión Solidaria junto a Manu Lozano y eso es algo que ya forma parte de mí y que va a venir conmigo a donde vaya. Ganamos todos los reconocimientos que queríamos, pero siempre el mejor fue el de encontrarse con alguno de ustedes por la calle, en un taxi, en un bar, y que nos digan 'ustedes son mis amigos'. La radio también son ustedes. Compartieron con nosotros miles de historias y escucharon miles de las nuestras. Algunos se conocieron por el programa, se recibieron con nosotros en el aire, se fueron del país, volvieron, se mudaron, se casaron, perdieron seres queridos y tuvieron hijos, nos contaron sus peores y sus mejores momentos. Tuvieron con nosotros una confianza y una entrega increíbles. Eso no se olvida".

El conductor también se refirió a la emisora de la que formó parte durante casi veinte años: "Una radio a la que siento como mi casa y a la que le estoy muy agradecido y siempre lo estaré. Sobre todo a su gente. Los que me conocen saben que me cuestan los cambios pero, cuando siento que es el momento, los hago. En toda mi vida nunca me arrepentí de ninguno y ahora me pasa lo mismo".

Finalmente, ratificó que el ciclo tendrá continuidad en otro dial: "Perros sigue en otro lado. Los cambios, las modificaciones, las partidas y los arribos fueron parte de nuestra historia y lo seguirán siendo. Algunos integrantes me acompañarán y otros seguirán con proyectos personales y todos van a tener mi cariño y mi apoyo. Porque aunque no sigamos juntos, van a ser siempre mi familia. Perros se muda. La historia continúa".