Sin blusa y con diminuta ropa interior: la foto de Cami que enamoró a todos

La compositora y cantante chilena de 24 años, Cami, se encuentra muy feliz y ansiosa por su nominación en los premios Grammy de Estados Unidos. La oriunda de Viña del Mar competirá en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, gracias a Monstruo, el disco que sacó a fines de 2019.

“Es raro obviamente porque son artistas con los que he crecido. Es súper raro en el buen sentido porque si me hubieses dicho que iba a estar en los Grammy con Fito Páez, Cultura Profética, o con artistas de talla internacional como Beyoncé, Taylor Swift, que están nominadas, no tenía sentido para mi” indicó Gallardo.

“No me lo esperaba nada. De hecho no estuve nominada a los Latin Grammy, el año pasado sí, pero este año dije ‘si no estuve nominada a los latinos, menos voy a estar en el americano’. Y estar en el Grammy americano es otro nivel. En mi cabeza no había por dónde esto pasara, así que súper agradecida” amplió Cami.

